Луганск, , 23:04 — REGNUM Украинский гауляйтер Луганщины Сергей Гайдай решил, что на остатках вверенной ему Киевом территории началось чуть ли не генеральное наступлении российской армии.

Котёл Александр Погожев © ИА REGNUM

В частности, 20 июня он опубликовал сообщение, в котором заявил, что «огромное количество» техники, артиллерии и авиации обрушилось прямо-таки на все пункты дислокации украинских боевиков, особенно на автотрассе Лисичанск-Бахмут, который до укронацистского переименования назывался Артёмовском.

Маловероятно, что сей державный украинский деятель способен адекватно оценивать масштабы военных мероприятий и направления ударов. Однако зерно реальности в его заполошных сообщениях можно разглядеть.

Сразу видно, что больше всего Гайдай переживает за автотрассу Лисичанск-Бахмут, главную артерию снабжения Лисичанско-Северодонецкой группировки укровоенных.

Напомним, эта трасса уже несколько дней находится в зоне уверенного поражения российской артиллерии. При этом украинские военачальники продолжают гнать по ней к Северодонецку новые отряды боевиков разного качества, а также боеприпасы и вооружение.

На первый взгляд, это странное обстоятельство. Можно допустить, что российское командование не намерено рисковать лишними потерями в ходе решительного отсекающего удара. Можно фантазировать в истерическом стиле «всё продано» / «слили» / «договорняк» и тому подобное.

А можно вспомнить относительно недавние события на Северном Кавказе, в частности операцию в селе Комсомольском, где была окружена и практически полностью уничтожена группировка из нескольких крупных отрядов боевиков.

Обложенная в селе банда Руслана Гелаева оказывала крепкое сопротивление и просила коллег прийти поучаствовать в будущей победе. Коллеги шли, но для них «организовывали» коридоры в один конец. В село они прорывались относительно легко, а вот выйти из него уже не могли.

Поэтому не исключено, что Северодонецко-Лисичанский «котёл» для укронацистов варится по «кавказскому рецепту». И коридор Бахмут-Лисичанск работает только на вход.

Одно понятно уже сейчас — история «Збройних сил Украины» в ближайшее время пополнится ещё одним окружением. И вряд ли оно будет последним.

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