Киев, 20 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. При посольстве Италии в Киеве открыт постоянно действующий офис национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria, заявил 20 июня глава ассоциации Карло Бономи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Он посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями министерства энергетики.

По официальной версии, итальянские промышленники намерены «помогать восстанавливать Украину после войны».