Итальянские промышленники открыли офис в Киеве
Киев, 20 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. При посольстве Италии в Киеве открыт постоянно действующий офис национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria, заявил 20 июня глава ассоциации Карло Бономи.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Италия
Он посетил Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями министерства энергетики.
По официальной версии, итальянские промышленники намерены «помогать восстанавливать Украину после войны».