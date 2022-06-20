Рим, 20 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Итальянская популистская партия «Движение 5 звезд» 20 июня накануне отчета премьер-министра Марио Драги перед парламентом выступила с требованием обеспечить более активное участие парламента в решении основных внешнеполитических вопросов, в частности о поставках оружия в Киев.

Италия

Парламент Италии в феврале–мае 2022 года трижды голосовал за декреты о «поддержке Украины», в которых согласовывались в том числе и вопросы поставки оружия. Однако о каком вооружении и в каких объемах идёт речь, депутаты не знают, вопрос находится в компетенции правительства.

Министры, в свою очередь, уклоняются от того, чтобы лишиться права принимать решения самостоятельно, отмечают национальные СМИ. По мнению оппонентов правительства, такая ситуация удобна доя выполнения задания, полученного от «старших партнеров» по НАТО.

Консультации продолжатся.