Рим, 20 июня, 2022, 22:48 — ИА Регнум. 20 июня римский футбольный клуб «Лацио» объявил о трансфере 22-летнего бразильского центрального полузащитника донецкого «Шахтера» Маркоса Антонио. «Орлята» заплатили 8 миллионов евро за трансфер бразильца.

ФК «Лацио»

Соглашение Антонио с римским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. По контракту с «Лацио» бразилец будет получать около 2 миллионов евро за сезон.

«Шахтер» выкупил Маркоса Антонио у «Эшторила» 19 февраля 2019 года за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маркос Антонио принял участие в 27-ми матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.