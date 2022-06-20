Турин, Италия, 20 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Главы нескольких регионов Италии намерены просить правительство страны о вмешательстве и выделении дополнительного финансирования в связи с засухой и обмелением водоемов, передают национальные СМИ 20 июня.

Pxhere.com Засуха

Как сообщалось ранее, уровень воды в озере Маджоре на севере страны за три дня сократился на метр, а река По в районе Турина обмелела настолько, что стало видимым русло.

Местные власти полагают, что нужно установить временные правила пользования водными ресурсами (в первую очередь для «человеческих» и сельхознужд), а также использовать для решения проблемы средства кредитов и грантов ЕС.