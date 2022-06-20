Москва, , 22:44 — REGNUM Первый фестиваль документального кино «Дорогами памяти и славы» открывается в Крыму.

Первый в России фестиваль, посвященный трагической теме нацистской оккупации и трагедии мирного населения, пройдёт с 21 по 24 июня 2022 года в Симферополе, Керчи и Евпатории. Мероприятие открывают А. В. Романов — Герой Российской Федерации и В. А. Константинов — Председатель Государственного Совета Республики Крым.

Фестиваль организован Фондом военно-исторического кино.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гости мероприятий увидят цикл документальных проектов «Без срока давности», а также короткометражных роликов о преступлениях нацистов в разных регионах страны в годы Великой Отечественной войны.

В каждом фильме — уникальные интервью очевидцев оккупации, рассекреченные документы из архивов, которые доказывают факт геноцида советского населения в годы войны. Многие из этих документов обнародованы в проектах впервые.

По мнению руководителя проекта Юлии Макаровой мероприятия направлены на укрепление связи поколений; воспитание гордости за героическое прошлое своего народа и повышение уровня информированности о трагических событиях в истории Отечества.

Фестиваль уникален и своим форматом: выставка «Дорогами памяти и славы» соседствуют с выставками проекта «Без срока давности» и готовят зрителя к просмотру фильмов, а эксперты после просмотра отвечают на возникающие вопросы.