Рим, , 22:43 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Рома» не будет в летнее трансферное окно предпринимать попыток подписания 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 20 июня сообщило издание Corriere dello Sport.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Роналду не вписывается в игровые схемы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Криштиану Роналду принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии на счету 37-летнего футболиста 7 (6+1) очков по системе гол+пас в девяти встречах.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.