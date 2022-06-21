Тбилиси, , 00:12 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 20 июня на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал оппозиционные силы к решительным действиям.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я призываю всех моих товарищей и сторонников «Единого национального движения», а также всех патриотов не ограничиваться сегодняшним митингом. Каждый, кто предлагает нам ждать какой-то милости… просит нас в очередной раз обмануть самих себя. Судьба нашего европейского будущего находится в наших руках. Европа дала нам время до конца года. Чтобы деолигархизировать, олигарх [Бидзина Иванишвили] должен быть лишен главного инструмента в виде правительства. Должно быть создано техническое правительство, которое проведет выборы на основе воли грузинского народа под контролем Европейского союза», — написал Саакашвили.

Напомним, что сегодня в Тбилиси проходит акция оппозиции под лозунгом «Домой, в Европу», требующая скорейшей интеграции Грузии в ЕС.