Москва, 20 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Плату за SIM-карту при заключении контракта на услуги сотовой связи начали взимать российские операторы, пишет 20 июня «Коммерсантъ».

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

Так, у «МегаФона» она обходится в 50 рублей — деньги уже берут. В «Вымпелкоме» эта же цена начнёт взиматься с 21 июня, в МТС — с 24 июня, а в Tele2 — с 1 августа.

Объясняется введение платы ростом себестоимости SIM-карты для операторов в три с половиной раза. На Западе из-за санкций закупаться не получается, пришлось перейти на SIM-карты китайского производства.