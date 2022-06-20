Москва, , 22:37 — REGNUM 29-летний экс-игрок московского ЦСКА и центральный защитник сборной Исландии по футболу Хердур Магнуссон может перейти в «Краснодар». Об этом 20 июня сообщило издание Sport24.

Хёрдур Магнуссон Екатерина Лаут

По информации источника, «быки» намерены переманить Магнуссона, который после истечения сроков контракта с «красно-синими» находится в статусе свободного агента. Также на исландского защитника претендуют «Торпедо», «Базель», «Аугсбург» и «Страсбург».

В прошедшем сезоне Хердур Магнуссон принял участие в четырех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В составе сборной Исландии на счету защитника один ассист в двух матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

За ЦСКА Магнуссон выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.