Мадрид, , 22:34 — REGNUM 28-летний французский центральный защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Жироне». Об этом 20 июня сообщило французское издание L’Equipe.

Самюэль Умтити

Текущее соглашение Самуэля Умтити с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 2 миллиона евро.

Самуэль Умтити выступает за «Барселону» с 14 июля 2016 года. «Сине-гранатовые» заплатили «Лиону» 25 миллионов евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне Самуэль Умтити принял участие лишь в одном матче испанской Примеры 2021/22, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.