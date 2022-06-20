Киев, , 22:28 — REGNUM Вооруженные силы России начали наступление по всей линии фронта в Луганской области, сообщил 20 июня глава украинской облвоенадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в соцсетях.

Глаза страха

По его словам, воздушные и артиллерийские удары наносятся по всем районам расположения ВСУ.

«Российская армия накопила достаточное количество резервов и подтянула «огромное количество» техники для того, чтобы начать широкомасштабное наступление», — сообщил гауляйтер Луганщины.

Также он заявил, что ситуация в Северодонецке «тяжелейшая», город под контролем российских войск, бои идут в промзоне «Азота».

Кроме того, Гайдай утверждает, что все населённые пункты вдоль автодороги Лисичанск-Бахмут под ударами, и «там идет наступление российской армии».

Читайте ранее в этом сюжете: Американских наёмников Женевская конвенция не касается — Песков