Шеффилд, Великобритания, 20 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Издательство Genesis Publications собирается выпустить новую книгу под названием Definitely: The Official Story Of Def Leppard 25 ноября. Об этом 20 июня информирует портал Udiscovermusic.

Raph_PH Def Leppard

Предлагая поклонникам наиболее личный и полный отчет об истории Def Leppard на сегодняшний день, Definitely: The Official Story Of Def Leppard написана участниками группы своими словами и проиллюстрирована редкими фотографиями из архива Def Leppard.

По словам вокалиста группы Джо Эллиота, с самого начала их музыка была задумана как будто «Queen встречается с AC/DC«. История Def Leppard — «это история взлетов и падений, триумфа над трудностями».

В будущей книге, составленной из рассказов участников группы, описывается история Def Leppard, начиная с их скромного начала, когда они репетировали на фабрике ложек в Шеффилде, и заканчивая записью мультиплатиновых альбомов и гастролями на заполненных стадионах по всему миру.