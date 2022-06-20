Варшава, , 22:20 — REGNUM 20 июня в Польше впервые отмечают новый государственный праздник — Национальный день Силезских восстаний.

Флаг Польши

Праздник, не являющийся выходным днём, был учреждён Сеймом (нижняя палата парламента) Польши 12 мая 2022 года по инициативе президента страны Анджея Дуды. Как указано в законе, праздник посвящён участникам трёх Силезских восстаний 1919, 1920 и 1921 годов, требовавших присоединения Силезии к возрождённому польскому государству.

«Мы продолжаем отмечать 100-летие обретения Польшей независимости, началось в 1917 году, но их увенчанием является тот момент, когда сформировалась западная граница государства, когда Вторая Речь Посполитая после 123 лет окончательно обрела свои границы. Это событие, которое мы сегодня отмечаем», — заявил в интервью «Польскому радио» министр канцелярии президента Польши Войцех Веларский .

Торжества, посвящённые 100-летию вхождения Силезии в состав Польши прошли в главном городе региона — Катовице. После инсценировки вхождения Войска Польского в Верхнюю Силезию, в архикафедральном соборе святого Иоанна Крестителя с участием Примаса Польши Войцеха Поляка отправлено торжественное богослужение, в котором принял участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Силезия — спорная территория между Польшей и Германией, в начале ХХ века была преимущественно населена германоязычным населением. После восстановления польской государственности в 1919 году регион остался в составе Германии, но после ряда польских восстаний, в 1922 году Лига наций приняла решение о передаче Польше части Верхней Силезии. После Второй мировой войны в состав Польши вошла большая часть Силезии, за исключением небольших районов, оставшихся в составе Германии и Чехии.