Варшава, 20 июня 2022, 22:20 — REGNUM 20 июня в Польше впервые отмечают новый государственный праздник — Национальный день Силезских восстаний.

Флаг Польши
Флаг Польши

Праздник, не являющийся выходным днём, был учреждён Сеймом (нижняя палата парламента) Польши 12 мая 2022 года по инициативе президента страны Анджея Дуды. Как указано в законе, праздник посвящён участникам трёх Силезских восстаний 1919, 1920 и 1921 годов, требовавших присоединения Силезии к возрождённому польскому государству.

«Мы продолжаем отмечать 100-летие обретения Польшей независимости, началось в 1917 году, но их увенчанием является тот момент, когда сформировалась западная граница государства, когда Вторая Речь Посполитая после 123 лет окончательно обрела свои границы. Это событие, которое мы сегодня отмечаем», — заявил в интервью «Польскому радио» министр канцелярии президента Польши Войцех Веларский.

Торжества, посвящённые 100-летию вхождения Силезии в состав Польши прошли в главном городе региона — Катовице. После инсценировки вхождения Войска Польского в Верхнюю Силезию, в архикафедральном соборе святого Иоанна Крестителя с участием Примаса Польши Войцеха Поляка отправлено торжественное богослужение, в котором принял участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Силезия — спорная территория между Польшей и Германией, в начале ХХ века была преимущественно населена германоязычным населением. После восстановления польской государственности в 1919 году регион остался в составе Германии, но после ряда польских восстаний, в 1922 году Лига наций приняла решение о передаче Польше части Верхней Силезии. После Второй мировой войны в состав Польши вошла большая часть Силезии, за исключением небольших районов, оставшихся в составе Германии и Чехии.