Тбилиси, , 23:58 — REGNUM Полицейские силы начали концентироваться по внутреннему периметру грузинского парламента, сообщает 20 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция Police.ge

Спецназ полиции собрался во дворе здания парламента. Возле канцелярии правительства замечены сотрудники криминальной полиции и отдела специальных задач.

Грузинская оппозиция проводит акцию на проспекте Руставели, чтобы ещё раз выразить свой «европейский выбор». С такой же целью митинги проходят и в других крупных городах Грузии.

К митингующим намерены обратиться несколько депутатов Европарламента из Литвы, Польши и Чехии, известных своими крайне антироссийскими взглядами.