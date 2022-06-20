Тель-Авив, Израиль, , 22:16 — REGNUM О своих планах возглавить правительство Израиля заявил 20 июня глава оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, передаёт 9-й канал израильского телевидения. Он намерен вернуть израильтянам национальную гордость.

Биньямин Нетаньяху U.S. Department of State

Узнав, что действующий премьер-министр Нафтали Беннет и его преемник, глава МИД Израиля Яир Лапид, намерены распустить Кнессет, Нетаньяху заявил, что намерен со своими соратниками создать «широкое национальное правительство».

Нетаньяху пообещал, что его правительство «позаботится обо всех израильтянах без исключения». Он также пообещал снизить налоги, цены и привести страну «к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям».

Правительство Беннета он назвал «неудачнейшим в истории Израиля», добавив, что оно «зависело от тех, кто поддерживает террор», а потому всегда пренебрегало задачей обеспечивать личную безопасность израильтян.

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