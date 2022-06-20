Вашингтон, 20 июня, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-группа Brockhampton поделилась своим кавером на песню фанк-коллектива Kool & The Gang 1973 года Hollywood Swinging. Песня станет частью саундтрека к новому фильму о вселенной миньонов. Об этом 20 июня информирует группа в своих социальных сетях.

Цитата из м/ф «Миньоны». реж. Кайл Балда, Пьер Коффан. 2015. США Сами пошутили, сами посмеялись

Техасский бойзбенд, который сейчас назначил паузу после своего «последнего концерта» в апреле, принял участие в создании официального саундтрека к фильму «Миньоны: Грювитация», который выходит на экраны кинотеатров 1 июля.

Продюсер Джек Антонофф описал 19-трековую коллекцию как «фанковый» проект, в котором Фиби Бриджерс, Thundercat и группа Антоноффа Bleachers внесли свое представление о классике фанка 70-х годов.