Мадрид, , 22:11 — REGNUM Как сообщает издание SER Deportivos, 32-летний немецкий центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос пока отказывается продлевать контракт с мадридским клубом. Текущее соглашение Крооса со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Тони Кроос Steindy

В прошедшем сезоне Тони Кроос принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца два забитых мяча в ворота «Шерифа» и «Интера».

Тони Кроос выступает за «Реал» с 17 июля 2014 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего немца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.