Вашингтон, 20 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Эминем рассказал о темах психического здоровья и зависимости в своей музыке, назвав этот процесс написания таких песен «терапевтическим». Об этом 20 июня информирует NME.

(сс) Mika-photography Эминем

На протяжении всей своей карьеры рэпер открыто говорил о своих проблемах с нарко-зависимостью и психическим здоровьем. В беседе с Westside Boogie на радиошоу Shade 45 Sway In The Morning Эминема спросили, как открытое обсуждение этих проблем изменило его жизнь.

Он ответил: «Ну, я думаю, что это одна из замечательных вещей в рэп-музыке — то, что вы можете вложить в нее так много своей жизни». Маршалл Мэтерс добавил: «Это терапия и таковой всегда была для меня. Но с этим альбомом, с этим новым альбомом, все стало лучше для меня».