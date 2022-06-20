Тбилиси, 21 июня, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Тбилисский градоначальник Каха Каладзе достаточно резко отозвался о грузинской оппозиции, которая сегодня проводит массовую акцию в грузинской столице, сообщает 20 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Tbilisi. gov. ge Каха Каладзе

Каладзе считает, что большая часть оппозиции настроена антигосударственно. И её главной целью и задачей является каким-то образом остановить прогресс и развитие страны. Каладзе подчеркнул, что правительство вместе с обществом не должно никому позволять этого делать.

«Мы видим их заявления о свержении правительства, анонсированные митинги… Друзья, ничего ни у кого не получится. Если кто-то попытается незаконным путём осуществить революцию, свергнуть правительство, то на это, конечно, в рамках закона, последует соответствующее реагирование. Смена власти в стране произойдет только через выборы, как это происходит во всех развитых странах», — сказал Каладзе.

Напомним, что 20 июня грузинская оппозиция анонсировала проведение многочисленного митинга, посвящённого критике «антиевропейского» курса официального Тбилиси.