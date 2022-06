Лондон, , 21:56 — REGNUM Британский рок-музыкант Элвис Костелло отдал дань уважения Полу Маккартни в его 80-й день рождения, исполнив кавер-версию песни Here, There And Everywhere, написанной Полом в составе The Beatles. Об этом 20 июня информирует портал The Line Of Best Fit.

Элвис Костелло подарил Полу Маккартни кавер-песню на его 80-летие Скриншот из видеоресурса

В минувшую субботу, 18 июня, Полу Маккартни исполнилось 80 лет, и в честь этого знаменательного события Элвис Костелло и Шон Оно Леннон, младший сын Джона Леннона, поделились своими кавер-версиями композиции Here, There And Everywhere из альбома Revolver группы The Beatles.

В описании к видео Костелло написал: «С днем рождения, Пол: Прямо из Мемфиса».

