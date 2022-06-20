Киев, , 21:55 — REGNUM Африка стала «заложником» войны, которую ведёт Россия, заявил 20 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед лидерами стран Африканского союза.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, политика России способствовала росту цен на продовольствие на всем Африканском континенте.

Выступая перед лидерами Африканского союза, Зеленский сообщил, что он не виноват в ситуации, в которой сейчас оказался континент.

При этом он утверждал, что идущая на Украине война принесла горе миллионам африканских семей из-за катастрофически растущих цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что отправит в турне по Африке главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

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