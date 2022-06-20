Киев, 20 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Африка стала «заложником» войны, которую ведёт Россия, заявил 20 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед лидерами стран Африканского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, политика России способствовала росту цен на продовольствие на всем Африканском континенте.

Выступая перед лидерами Африканского союза, Зеленский сообщил, что он не виноват в ситуации, в которой сейчас оказался континент.

При этом он утверждал, что идущая на Украине война принесла горе миллионам африканских семей из-за катастрофически растущих цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что отправит в турне по Африке главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.