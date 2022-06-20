Калининград, 20 июня 2022, 21:48 — REGNUM За новыми разъяснениями обратились в Европейскую комиссию власти Литвы по поводу транзита грузов в Калининградскую область, заявил 20 июня в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, глава региона Антон Алиханов.
Чиновник напомнил, что решение по санкциями принималось совместно странами ЕС, так что «литовцы тут немножко лукавят: они к этим санкциям самое непосредственное отношение имеют».
Версия Вильнюса такова, поясняет глава Калининградской области. Литва сначала не соблюдала эти санкции, а теперь, когда ЕК им разъяснила дополнительно, что те товары, которые находятся под санкциями, не должны перемещаться в Калининград, ввела с 18 июня ограничения.
Но дело в том, что эти товары запрещены во взаимной торговле между Россией и Европейским союзом. Транзит — совсем другое дело, и этот нюанс есть в юридических документах.
Читайте также: Боррель назвал действия Литвы в отношении Калининграда законными