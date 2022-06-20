Калининград, 20 июня, 2022, 21:48 — ИА Регнум. За новыми разъяснениями обратились в Европейскую комиссию власти Литвы по поводу транзита грузов в Калининградскую область, заявил 20 июня в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, глава региона Антон Алиханов.

Kremlin.ru Антон Алиханов

«Ой, это не мы! Это Евросоюз» . Да, конечно, Евросоюз ввёл санкции. Литовская Республика, кстати, тоже голосовала за введение этих санкций». Антон Алиханов «Литовцы говорят:. Да, конечно, Евросоюз ввёл санкции. Литовская Республика, кстати, тоже голосовала за введение этих санкций».

Чиновник напомнил, что решение по санкциям принималось совместно странами ЕС, так что «литовцы тут немножко лукавят: они к этим санкциям самое непосредственное отношение имеют».

Версия Вильнюса такова, поясняет глава Калининградской области. Литва сначала не соблюдала эти санкции, а теперь, когда ЕК им разъяснила дополнительно, что те товары, которые находятся под санкциями, не должны перемещаться в Калининград, ввела с 18 июня ограничения.

Но дело в том, что эти товары запрещены во взаимной торговле между Россией и Европейским союзом. Транзит — совсем другое дело, и этот нюанс есть в юридических документах.

Антон Алиханов «Литовские железные дороги теперь направили дополнительный запрос в Европейскую комиссию».

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