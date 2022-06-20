Калининград, 20 июня, 2022, 21:48 — ИА Регнум. За новыми разъяснениями обратились в Европейскую комиссию власти Литвы по поводу транзита грузов в Калининградскую область, заявил 20 июня в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, глава региона Антон Алиханов.

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Антон Алиханов
«Литовцы говорят: «Ой, это не мы! Это Евросоюз». Да, конечно, Евросоюз ввёл санкции. Литовская Республика, кстати, тоже голосовала за введение этих санкций».
Антон Алиханов

Чиновник напомнил, что решение по санкциям принималось совместно странами ЕС, так что «литовцы тут немножко лукавят: они к этим санкциям самое непосредственное отношение имеют».

Версия Вильнюса такова, поясняет глава Калининградской области. Литва сначала не соблюдала эти санкции, а теперь, когда ЕК им разъяснила дополнительно, что те товары, которые находятся под санкциями, не должны перемещаться в Калининград, ввела с 18 июня ограничения.

Но дело в том, что эти товары запрещены во взаимной торговле между Россией и Европейским союзом. Транзит — совсем другое дело, и этот нюанс есть в юридических документах.

«Литовские железные дороги теперь направили дополнительный запрос в Европейскую комиссию».
Антон Алиханов

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