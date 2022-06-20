Москва, , 21:27 — REGNUM Взятые в плен американские наёмники, воевавшие в рядах украинских нацистов, не подпадают под действие Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

В тюрьме Pixabay.com

Он подчеркнул, что наёмники причастны к обстрелам российских военных и при этом не считаются военнослужащими украинской армии.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность… за те преступления, которые совершили», — сказал Песков.

«Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — пояснил он.

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