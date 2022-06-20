* Моргенштерн — запрещённая в России организация

Москва, 20 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Рэпер Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) представил сниппет новой песни. Музыкант опубликовал фрагмент композиции в личном аккаунте Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 июня.

Цитата из клипа на песню Aristocrat Алишер Моргенштерн*

Трек под названием «Известным» выйдет 24 июня 2022 года. В записи песни также принял участие казахстанский рэпер The Limba.

Ранее Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о том, что закрывает свой ресторан в Москве под названием Kaif Provenance. «Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном. Продолжается давление», — объяснил он своё решение.