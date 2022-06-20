Минск, , 21:29 — REGNUM Генпрокуратура и министерство образования Белоруссии обсудили изучение материалов по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в вузах и школах. С 1 сентября в школах и университетах республики появится факультатив, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Генеральная прокуратура Белоруссии (сс) Rakoon

«То, что Генеральная прокуратура больше года проводит глубочайшее исследование, которое даëт факты, причинно-следственные связи, даëт правду, чтобы мы в учреждениях образования эту правду довели до детей, помогли детям разобраться в том, что происходило, в том, как их прадеды, родственники, соседи защищали свою родину», — считает заместитель министра образования Белоруссии Сергей Рудый.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура Белоруссии в 2021 году возбудила уголовное дело по факту геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны.