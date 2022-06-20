Лондон, 20 июня 2022, 21:15 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения вертолета в северной части Англии, сообщает 20 июня пресс-служба полиции графства Северный Йоркшир.

На месте катастрофы вертолёта
На месте катастрофы вертолёта
Mmsut.sledcom.ru

Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.

«К сожалению, два человека погибли при катастрофе. Их родным помогают специально обученные сотрудники полиции», — указано в сообщении пресс-службы.

Крушение произошло днем в районе поселка Инглтон у западной границы графства. Вертолет рухнул на поле недалеко от шоссе A65, движение по которому сейчас перекрыто.

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