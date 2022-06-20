Минск, , 21:25 — REGNUM Белорусское государственное общественное объединение «Белая Русь» собирается стать партией и творчески перенять опыт КПСС. Об этом заявил новый глава организации Олег Романов, сообщает агентство «Минск-Новости».

Геннадий Давыдько возглавляет общественную организацию «Белая Русь» Belayarus.by

"Если на то будет воля политического руководства страны, а у ее граждан — потребность в создании политической партии, которая будет продолжать смыслы и ценности деятельности общественного объединения «Белая Русь», мы готовы к реализации этой задачи», — заявил Романов.

Глава организации считает продуктивным «перенимать позитивный опыт любой партии, в том числе и КПСС». При этом он добавил, что «Коммунистическая партия СССР была мощной политической силой, которая смогла управлять страной и добиваться весомых результатов», но в еë работе были и «издержки, которых ни в коем случае повторять нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 16 июня прошëл IV съезд общественного объединения «Белая Русь», на котором избрали нового председателя организации и её президиум. Вместо экс-руководителя «Белтелерадиокомпании» Геннадия Давыдько «Белую Русь» возглавил ректор Полоцкого университета Олег Романов.