Архангельск, , 21:14 — REGNUM Расходы бюджета Архангельской области в 2022 году вырастут на 2,4 млрд рублей — за счет дополнительных доходов и экономии средств бюджета, сообщает пресс-служба областного собрания депутатов.

Бюджет Urosario.edu.co

Дополнительные средства направят на возмещение недополученных доходов в результате регулирования тарифов на коммунальные услуги и ТБО, на субсидирование авиа-и железнодорожных перевозок, поддержку сельхозпроизводителей, капремонты школ и другие цели.

«В целом доходная часть бюджета на 2022 год составит 120,7 млрд рублей, расходная — 130,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета не изменится и сохранится на уровне 9,5 млрд рублей», — уточнили в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Вологодчины увеличили расходы на год на 9 млрд рублей.