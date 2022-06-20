Москва, 20 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Картина «Бэтмен» Мэтта Ривза заняла первое место по сборам среди новинок проката в российских кинотеатрах. Соответствующая информация была опубликована на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» 20 июня.

Цитата из х/ф «Бэтмен» Реж. Мэтт Ривз. 2022. США Фильм «Бэтмен»

Согласно данным портала, фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли заработал чуть менее 10,5 млн рублей за первый уик-энд. Кинолента обогнала две другие новинки — «Бультерьер» (9,7 млн рублей) и «Экстрасенс. Дело Софи» (6,2 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что показ кинокомикса «Бэтмен» 17 июня 2022 года начали те кинотеатры, которые успели заключить лицензионные контракты до прекращения деятельности Warner Bros. в России. Их количество составляет около трети от общего числа кинотеатров в РФ.