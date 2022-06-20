Минск, , 21:23 — REGNUM В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что полностью рассчитались с компанией «Газпром трансгаз Белоруссия» за поставки природного газа в январе-мае. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Природный газ Ratfink1973

«Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности. По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Белоруссия» за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме», — заявили в белорусском Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля этого года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в российских рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусское издание «Наша нива» со ссылкой на свои источники сообщило, что Белоруссия задерживает платежи России за газ по причине того, что рост курса российского рубля сделал цену выше, чем планировалось.