Берлин, , 21:01 — REGNUM «Искр демократии», которые могут прилететь из ЕС, боятся в Москве, отсюда и попытки навредить Европейскому союзу, написал 20 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«[Президент РФ Владимир] Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию, — заявил Шольц. — Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС».

Комментируя это откровение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия больше не допустит никаких пожаров со стороны Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Послу России Келину запретили посещать парламент Британии