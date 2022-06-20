Москва, 20 июня, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Компания Garena объявила о ребрендинге мобильной королевской битвы Free Fire. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии 20 июня.

Пресс-служба Garena Событие «Катаклизм: Единение» в мобильной королевской битве Free Fire

В рамках ребрендинга, запланированного на лето 2022 года, Free Fire получит обновленные графические элементы, пользовательский интерфейс и шрифты. Новые текстовые элементы созданы в сотрудничестве с известным японским дизайнером Акирой Кобаяши.

Предшествовать ребрендингу будет четвертая серия «Катаклизма», самого популярного ежегодного события Free Fire — она получила название «Катаклизм: Единение». Сюжетная линия впервые объединяет всех персонажей предыдущих ивентов под началом Тайсона Бронте, также известного как Директор. Вместе героям предстоит спасти город от наемников корпорации «Горизонты», возглавляемых злодеями Бризом, Мисти и Нимбусом, каждый из которых обладает уникальной стихийной силой.

Добавим, что игрокам стали доступны линейка внутриигровых активностей, новый интерфейс и игровой режим, а также различные косметические предметы, награды и другие элементы события ещё 17 июня 2022 года. А уже 25 июня игроков ждут дополнительные активности в честь кульминации события.