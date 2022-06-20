Ижевск, 20 июня, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Небольшая передышка между дождями даёт коммунальщикам возможность проверить состояние ливневых решёток, почистить из от мусора, веток. По состоянию на 16:00 вычищены 85% ливневок в Ижевске, к ночи работы будут полностью закончены, сообщил на своей странице в социальной сети глава города Олег Бекмеметьев.

vk.com/olegbekmemetev Чистка ливневой канализации в Ижевске

В городе есть 15 участков ливневой канализации, на которые обращают внимание в первую очередь, их мэр назвал «слабыми местами» — улицы Чугуевского, 40 лет Победы, Ленина, Орджоникидзе, Гагарина, Союзная, Кирова, Холмогорова.

До настоящего момента в Ижевске выпало уже на 28% больше месячной нормы осадков. Бекмеметьев добавил, что в течение трех последних лет удается точечно решать проблемы за счет местного бюджета — приводить в порядок по 1 км сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ижевске отремонтировали семь участков ливневой канализации, потратив на эти цели около 25 млн рублей. В прошлом году работы проводились на восьми участках за счет средств городского бюджета в сумме 12,1 млн рублей.