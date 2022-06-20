Минск, 20 июня, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Белоруссии 1 июля выпустят в обращение новую банкноту номиналом в 100 белорусских рублей. Об этом сообщил Нацбанк республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские рубли

«Выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлëн в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты», — сообщили в Нацбанке.

На банкноте обновят изображение замка польско-литовских шляхтичей Радзивиллов в Несвиже, а также укажут название замка.

Кроме того, будет исключен реквизит «старшыня праўлення» (председатель правления) и факсимиле подписи экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича. Год образца банкноты «2009» будет заменëн на год выпуска банкноты в обращение «2022».