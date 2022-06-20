Нижний Новгород, 20 июня, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Университеты Нижегородской области выделят 437 дополнительных бюджетных мест для приема по программам магистратуры в новом учебном году. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 20 июня.

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Отмечается, что сделано это будет в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования России от 15 июня 2022 года.

По имеющейся информации, Нижегородская государственная сельскохозакадемия увеличит количество бюджетных мест на 32,7%, Волжский государственный университет водного транспорта — на 32,6%, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет — на 28%.

Также стало известно о том, что Нижегородский государственный педагогический университет имени Минина примет на обучение за счёт бюджета на 19% больше абитуриентов, Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева — на 13,7%, а Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского — лишь на 7,4%.