Нижний Новгород, 20 июня, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Сайты ведущих вузов Нижегородской области подверглись кибератаке и перестали работать в первый день приема абитуриентов, передают местные СМИ сегодня, 20 июня.

Хакер

Доступ к интернет-площадкам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина оказался ограничен.

Сейчас решением проблемы занимаются специалисты, которые обещают в кратчайшие сроки восстановить работу сайтов нижегородских университетов и обеспечить их обновлённой защитой от нападений киберхулиганов.

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