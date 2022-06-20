Люксембург, , 20:35 — REGNUM Литовское руководство, введя ограничения по транзиту товаров через Калининградскую область, выполняет указания Европейской комиссии как член Евросоюза, сообщил 20 июня журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

Комментируя остановку Литвой перевозок почти половины грузов по железной дороге в Калининградскую область и из неё, глава европейской дипломатии заявил, что республика действует правильно и её не в чем обвинить.

Жозеп Боррель «Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещён».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД Литвы 20 июня в ответ на ноту протеста со стороны Москвы сделали заявление, аналогичное тому, которое сформулировал Боррель.

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