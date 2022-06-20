Москва, 20 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту удара украинских военных по буровой платформе «Черноморнефтегаз» в Чёрном море, сообщает 20 июня пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря», — сообщает ведомство.

На данный момент не указано по какой статье квалифицирован это инцидент.

Следствие установило, что «военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия республики Крым «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения, расположенной в акватории Черного моря».

В результате действий украинских боевиков на платформе произошло возгорание, два человека получили ранения, а еще семеро до сих пор считаются пропавшими без вести.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — подчеркивает СК РФ.