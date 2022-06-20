Вологда, , 20:26 — REGNUM В Вологодской области пересмотрели параметры расчетов жилищных сертификатов для детей-сирот. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь сертификат формируется исходя из средней стоимости не 33, а 36,5 квадратных метров в регионе. Таким образом, единовременная социальная выплата теперь будет составлять около 2,3 млн рублей. Для сравнения на старте проекта в 2021 году она составляла немногим более 1,66 млн рублей», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 детей-сирот в Москве обрели новые семьи.