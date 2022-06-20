Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Мультфильм «Базз Лайтер» продемонстрировал один из худших стартов в истории студии Pixar. Об этом сообщил портал PopcornNews 20 июня.

Мультфильм «Базз Лайтер» Скриншот из трейлера

Так, анимационная лента сумела собрать по итогам премьерных выходных в США лишь $51 млн, что значительно ниже прогнозов различных критиков. Примечательно, что мультфильм о Баззе Лайтере также уступил первое место в домашнем прокате фильму «Мир Юрского периода: Господство», заработавшему $58,7 млн.

Ранее «Базза Лайтера» запретили в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Поводом для запрета стала сцена с однополым поцелуем.

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