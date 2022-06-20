Москва, , 20:22 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела вооружёнными формированиями Украины платформы газодобывающей вышки в акватории Черного моря возбудили следственные органы. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственный комитет Sledcom.ru

В СКР уточнили, что 20 июня «военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения, расположенной в акватории Черного моря».

В результате на платформе произошло возгорание. Пострадали, по данным следственных органов, два человека, семь человек пропали без вести.

Следственные органы устанавливают обстоятельства преступления и конкретных лиц, причастных к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел газодобывающих платформ был произведён утром 20 июня. Ранее глава Крыма сообщил о том, что в момент обстрела на платформах находились 109 человек, эвакуированы, по последним данным, 94 человека. Также ранее сообщалось о троих пострадавших, которые находятся в состоянии средней тяжести.