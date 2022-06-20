Москва, , 20:16 — REGNUM Блогер Диана Астер (Диана Дмитриева) ушла из команды TikTok-дома Dream Team House. Об этом она сообщила в своих соцсетях 20 июня.

Блогер Диана Астер Цитата из шоу «Ночной контакт»

Астер опубликовала совместную фотографию с участниками Dream Team House. «Невозможно писать это всё без слёз на глазах, ведь я так благодарна за всё, что они сделали для меня», — подписала она снимок. Причину ухода из команды Диана Астер не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Диана Астер вошла в состав участников Dream Team House ещё в 2020 году. Во время пребывания в TikTok-доме она запустила собственное видеошоу, а также попробовала себя в качестве певицы.

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