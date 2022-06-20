Севастополь, , 20:16 — REGNUM Действиями обезумевших от бессилия террористов назвал глава Севастополя Михаил Развожаев 20 июня в своём телеграм-канале атаку со стороны Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза».

Михаил Развожаев Kremlin.ru

Комментируя атаку укронацистов на объекты «Черноморнефтегаза», глава региона назвал поведение Киева безумным и бездумным. Он напомнил, что вышки являются гражданским объектом, на котором трудятся мирные люди.

Губернатор подчеркнул, что газоснабжение Крыма не пострадало из-за атаки ВСУ, а затем добавил: «Так ведут себя обезумевшие от бессилия — террористы. И это, конечно, не останется безнаказанным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате трёх ударов со стороны Украины по буровым вышкам газового месторождения три человека пострадали и семь числятся пропавшими без вести.

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