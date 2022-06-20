Москва, , 20:03 — REGNUM Телеведущая и певица Айза-Лилуна Ай (ранее Айза Долматова) высказалась на тему покупки дома. Она опубликовала серию постов об этом в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 июня.

Айза Долматова Цитата из интервью для шоу «Осторожно: Собчак»

Айза объяснила подписчикам, что дом она приобрела после того, как выставила свою квартиру на продажу. И часть стоимости недвижимости ей помог оплатить отец, которому она также помогает финансово.

Ранее Айза-Лилуна Ай жаловалась на отсутствие денег, из-за чего стали закрываться её салоны красоты. Затем она поделилась с подписчиками новостью о покупке дома, после чего её обвинили в лицемерии.

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