Ханты-Мансийск, , 19:55 — REGNUM В Югре официально назначены директора новых департаментов. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

Назначение Orenburg-gov.ru

Распоряжения подписала губернатор Наталья Комарова. Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса возглавил Григорий Невоструев. Ему 45 лет. До назначения он являлся заместителем главы Сургута.

Департамента пространственного развития и архитектуры возглавила Виктория Семёнова. Ей 47 лет. Ранее она руководила научно-исследовательским и проектным центром экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна.

Отметим, оба департамента были созданы в результате реорганизации. Их директора назначены с 20 июня.