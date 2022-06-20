Москва, 20 июня, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) показал подписчикам свою новую избранницу. Он опубликовал фотографии с возлюбленной в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот из клипа Тимати Тимати

Музыкант опубликовал фотографии из отпуска в Греции, который он провёл в компании с моделью Валентиной Ивановой. Слухи о том, что Тимати состоит в отношениях с Ивановой появились ещё в январе 2022 года, однако артист подтвердил их только сейчас.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тимати откроет свою сеть ресторанов быстрого питания в Москве. Проект рэпера выиграл грант департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.