Нижний Новгород, , 19:45 — REGNUM Специальную программу ипотечного кредитования со ставкой от 0,1% до 5% планируют запустить со второго полугодия 2022 года в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Льготная ипотека Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области

В ведомстве отмечают, что снижение выплат по кредитам на жильё хотят предоставить не всем жителям области, а только участникам федеральных программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» и «Ипотека для IT-специалистов»

Также стало известно о том, что наибольшую поддержку в виде минимальной ставки по ипотечным займам обещают обеспечить многодетным семьям — в ряде случаев её могут снизить до 0,1%.